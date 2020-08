O Presidente da República afirmou que “qualquer pessoa minimamente inteligente e sensata” perceberia que o chefe de Estado não se poderia envolver na questão do rei emérito de Espanha, afirmando que essa ideia é um “disparate”.

Marcelo Rebelo de Sousa justificou a decisão com os problemas que poderia criar com o rei Felipe VI e com a “soberania constitucional do Estado espanhol e nas relações fraternais entes os dois países e os dois povos”

Não existe certeza sobre o paradeiro de Juan Carlos desde que este anunciou que ia abandonar Espanha,. o Presidente da República disse que sabia tanto quanto o que era divulgado pela comuncação social.