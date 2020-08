Segundo a CNN e o New York Times, o Presidente dos EUA contactou o governador do Dakota do Sul para que o seu rosto fosse esculpido no Monte Rushmore.

No entanto, no seu Twitter afirmou que se tratam de “fake news”.

“Nunca sugeri tal coisa embora, tendo em conta todas as coisas que alcancei durante estes três anos e meio, mais do que qualquer outro presidente, até me parece uma boa ideia”, remata.