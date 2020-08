Um lar no Porto viu aumentar esta segunda-feira o número de casos confirmados de covid-19 nas instalações, com uma subida de 44 para um total de 46 infetados.

De acordo com fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), citada pela agência Lusa, 34 residentes estão infetados com o novo coronavírus, assim como 12 profissionais.

Também o número de internados na residência sénior Montepio da Rua do Breine aumentou de oito para dez, registados entre profissionais de saúde.

"O surto está controlado e a ser acompanhado pelas autoridades de saúde pública", disse a mesma fonte à Lusa. Na terça-feira, foram testados todos os profissionais e utentes, ou seja, cerca de 225 pessoas.

Este domingo, recorde-se, o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indicava mais seis mortes e 131 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.