O preço médio de venda das casas anunciado em julho fixou-se nos 341.089 euros, enquanto no mês de julho o valor tinha sido de 359.207 euros. O valor de julho significa uma quebra de 1,7% face ao mês anterior.

Os dados constam num estudo do Imovirtual baseado em dados disponíveis na plataforma e que analisa a evolução dos preços médios de venda e arrendamento anunciados no portal.

No lado das vendas, o distrito mais caro para comprar um imóvel em Portugal continua a ser Lisboa, sendo que um imóvel custa 542.996 euros, também uma descida de 1,7% face ao mês anterior. Tal como na capital, os restantes três distritos com preços mais elevados para compra são Faro (446,297 euros), Região Autónoma da Madeira (321,527 euros) e Porto (305,768 euros). Todos registam decréscimos face a junho: -1,8%, -1,7% e -0,5%, respetivamente.

Já do lado do arrendamento, a descida é de 2,9%. Em junho o preço médio anunciado era 1.096 euros, tendo passado para 1.064 euros em julho.

No arrendamento destaque mais Guarda (321 euros), Portalegre (343 euros), Castelo Branco (403 euros) e Vila Real (421 euros), como as zonas a apresentar valores mais baixos a nível nacional.

Se a comparação for feita com o período homólogo do ano passado (julho de 2019), a realidade é algo diferente. No que respeita à venda de imóveis, regista-se uma subida de +5,1% ao passar-se de 324.281€ para 341.089€. Já no arrendamento, há um decréscimo -8,04% ao passar de 1.157€ em julho de 2019 para 1.064€ em julho de 2020.