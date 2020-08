Dois homens foram detidos, esta quinta-feira, na freguesia da Estrela, em Lisboa, por tráfico de droga em vários locais do centro da capital portuguesa.

Num comunicado emitido este sábado, a PSP revela que a detenção em flagrante delito ocorreu após uma investigação que durou quase seis meses. Os homens, com 38 e 54 anos, foram detidos "aquando da entrega de uma quantidade expressiva de estupefaciente, tendo em vista a sua revenda na modalidade de venda direta ao consumidor".

Os suspeitos traficavam droga em várias zonas históricas de Lisboa, destacando-se o Intendente, a Bica, o Largo São Domingos e a Madragoa.

No âmbito de mandados de busca por parte do Ministério Público de Lisboa, as autoridades apreenderam aos suspeitos 870 doses de cocaína, 160,91 gramas de produto de corte, 3.225 euros em numerário proveniente da atividade ilícita, três balanças de precisão e uma viatura.

Os suspeitos, ambos com antecedentes criminais e já condenados por este tipo de crime, ficaram em prisão preventiva, depois de presentes a primeiro interrogatório judicial.