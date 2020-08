Mais de 80 operacionais, apoiados por 25 viaturas terrestres e oito meios aéreos estão a combater um incêndio, este sábado, no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O fogo deflagrou pelas 05h19 em Lindoso, Ponte da Barca.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, alguns dos meios aéreos no terreno"são de coordenação e não de combate" e o total de meios e operacionais inclui portugueses e espanhóis, pois o incêndio afeta a freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, em Portugal, e "a zona de Lindos", em Espanha.

De acordo com a mesma fonte, "não há habitações em perigo".

Pelas 11h17, de acordo com a informação disponível no site oficial da Proteção Civil, combatiam o fogo 88 bombeiros, 25 viaturas e 8 meios aéreos. Está a arder uma zona de povoamento florestal.