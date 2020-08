Foram confirmados mais 2.288 casos do novo coronavírus em França nas últimas 24 horas. Este número representa o maior aumento de casos diários desde maio, segundo as autoridades de saúde francesas. A barreira dos mil casos diários foi ultrapassada no fim de julho e na última semana foram contabilizados mais de 9.330 casos novos no país.

"Os indicadores estão a degradar-se, confirmando-se uma circulação mais ativa do vírus no conjunto do território, em particular entre os jovens adultos", alertaram as autoridades de saúde francesas, esta sexta-feira, e pediram à população um "reforço da vigilância".

Foram ainda confirmados mais 12 óbitos relacionados com a covid-19 no país, elevando o total de vítimas mortais para 30.324 óbitos. 19.818 das mortes aconteceram em estabelecimentos hospitalares e 10.506 em lares de terceira idade e centros de saúde.