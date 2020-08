A Procuradoria Geral da República confirmou ao SOL que o DIAP de Évora, que no início de julho tinha indicado estar a averiguar o surto de Reguengos de Monsaraz, abriu entretanto um inquérito ao caso. "Confirma-se a existência de inquérito que corre termos no DIAP de Évora", refere a PGR, não adiantando os crimes sob investigação.

Tanto a Ordem dos Médicos como o Sindicato Independente dos Médicos já indicaram ter remetido informação ao MP sobre o caso.

Este não é o único surto que está a ser investigado pelo Ministério Público. Em junho, a seção de Lagos do DIAP de Faro determinou a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias que rodearam uma festa de aniversário realizada nas instalações do Clube Desportivo de Odiáxere, Lagos, festa que viria a ser associada a mais de uma centena de casos. Avalia-se um eventual crime de propagação de doença. Já na comarca da Guarda foi instaurado em julho um inquérito a uma festa organizada por alunos do Instituto Politécnico da Guarda, com o mesmo indício.