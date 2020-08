Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.895 casos de covid-19 em Espanha. Este número representa um novo recorde de casos diários.

Nos últimos dias, as autoridades de saúde espanholas têm alterado o número total de casos de covid-19 registados no país e esta sexta-feira não foi exceção: Foram acrescentados mais 4.507 casos de covid-19 ao total do número de infeções, devido a revisões de dados por parte das autoridades, elevando assim o número total de pessoas infetadas desde o inicio da pandemia para 314.362.

Foram ainda registados mais três óbitos, elevando assim o número de vítimas mortais para 28.503.