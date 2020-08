Um avião da Air India Express, que transportava 191 pessoas, sofreu um grave acidente, esta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Calicute, em Querala, na Índia.

Segundo a imprensa internacional, a aeronave, que vinha do Dubai, derrapou e saiu da pista no momento da aterragem. As imagens partilhadas nas redes sociais mostram que o aparelho terá ficado partido ao meio.

As equipas de socorro encontram-se no local, não estando ainda confirmada nenhuma informação sobre mortes ou feridos.

De realçar que a Índia se encontra em plena temporada de monções.

Air India Express flight en route from Dubai skids off runway while landing at Kozhikode: Reports say 180 passengers on board. The flight from Dubai skid off the runway while landing. More details awaited. #Kerala #KeralaFloods pic.twitter.com/wk60gYhEHe — NewsMeter (@NewsMeter_In) August 7, 2020