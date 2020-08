O homem, de 34 anos, que na tarde desta quinta-feira, fez vários reféns numa dependência bancária no centro de Havre, em França, acabou por ser entregar à polícia depois de quase quatro horas de negociações.

Segundo o jornal francês Le Fígaro, o homem, que estava armado, manteve um total de sete funcionários do banco como reféns, mas acabou por soltá-los um a um, até finalmente se entregar às autoridades.

Após o incidente foi aberta uma investigação por tentativa de assalto à mão armada e sequestro, que deverá determinar as motivações do suspeito. Entretanto, começam a surgir algumas informações sobre o seu perfil.

No final da noite de ontem, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, revelou que o homem “é conhecido nos serviços do Ministério do Interior, Justiça e Saúde”, e conta com várias condenações. Além de sofrer de problemas psiquiátricos, ficou também conhecido por se radicalizar.