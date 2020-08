Em defesa do reino de Espanha

É óbvio que o Rei emérito não esteve bem e não podia comportar-se como um intermediário vulgar, apesar da tradição dos árabes de o premiarem com barcos e outros “brinquedos”.

Daquilo que vejo, a Espanha dá pouco ou nenhum destaque ao que se passa em Portugal. E tenho como referência dois jornais distintos, o El País e o El Mundo, que defendem causas completamente distintas – um é supostamente de esquerda e o outro de direita. Em Espanha é assim: ou se está de um lado ou do outro. Isto para não falar dos jornais da Catalunha, que assumem as suas dores. Lá, ao contrário de cá, não há meias medidas. Vem esta conversa a propósito do escândalo que envolve o Rei emérito de Espanha, que é acusado de ter recebido 100 milhões de euros para facilitar um grande negócio entre as construtoras espanholas e o reino da Arábia Saudita. Juan Carlos terá dado 65 milhões da sua parte a uma amante, e foi depois denunciado por isso – e o mundo escandalizou-se.

Parece-me óbvio que se Juan Carlos recebeu tal verba teria de a declarar às finanças. É um caso que a justiça terá de averiguar e o Rei emérito responderá pelos seus atos. Ninguém pode estar acima da lei.

