Um incêndio em Sernancelhe, no distrito de Viseu, obrigou à retirada de várias pessoas idosas de algumas aldeias devido à aproximação das chamas das suas residências, segundo declarações do comandante distrital da Proteção Civil, citado pela agência Lusa.

O presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, afirmou que as freguesias do distrito mais ameaçadas são Carregal, Lapa, Penso e Vila da Ponte."Estivemos na iminência de evacuar a aldeia de Santo Estêvão, na freguesia de Carregal, mas acabou por não ser necessário. Estamos preparados, com todos os meios, para o fazer a qualquer momento. Vai depender muito do vento e do rumo do incêndio", explicou

No local estão quase 300 operacionais a combater as chamas, de acordo com a página oficial da Proteção Civil, e a intensidade do vento e "o terreno acidentado e irregular" está a dificultar o trabalho dos mesmos.

"O incêndio está ativo, há muito vento em constantes mudanças de rumo e há aldeias no sentido de progressão do incêndio. Estamos, neste momento, a reposicionar meios para salvaguardar essas aldeias de onde já foram retiradas pessoas idosas para lugares seguros", indica o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, Miguel Ângelo David, que diz ter "esperança" que a intensidade do vento diminua com o chegar da noite.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 19h45, estão a ser combatidos cerca de 44 incêndios no país, em diferentes fases, e que estão a ser combatidos por mais de 2.300 operacionais.