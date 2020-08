São mais de mil os bombeiros que na tarde desta quinta-feira combatem incêndios por todo o país. São sobretudo cinco os grandes incêndios rurais ativos, e que estão concentrados maioritariamente na região Centro.

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, o maior incêndio deflagrou no concelho de Porto de Mós, Leiria, numa zona de mato. O alerta foi dado de madrugada, pelas 02h45.

Já no distrito da Guarda, no concelho do Sabugal, o fogo está a consumir uma zona de mato. O alerta para este incêndio foi dado pelas 13h46.

No distrito de Viseu, um incêndio deflagrou numa zona de mato em Sernancelhe. O alerta foi dado pelas 12h02.

Ao início desta tarde, pelas 12h06, foi dado o alerta para um incêndio em Alijó, distrito de Vila Real, numa área de mato.

No Fundão, Castelo Branco, um incêndio deflagrou numa zona de Povoamento Florestal, pelas 13h58.

De realçar que um incêndio em Mirandela obrigou esta quinta-feira o corte da A4 e da EN15 e um, em Torre de Moncorvo, está a cercar a aldeia dos Estevais.

No total, segundo dados da Proteção Civil, pelas 17h50 desta quinta-feira estavam em curso mais de 15 incêndios, combatidos por mais de 1.500 operacionais, com o apoio de mais de 450 meios terrestres e cerca de 28 meios aéreos.

