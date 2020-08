O Presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, substituiu o primeiro-ministro, um dia depois da entrega à justiça de um relatório de uma comissão parlamentar sobre a gestão do seu antecessor, Mohammed Ould Abdelaziz.

Entre esses documentos estão a gestão das receitas do petróleo, a venda de propriedades do Estado em Nouakchott, a liquidação de uma empresa pública que garantiu o fornecimento de alimentos ao país e as atividades de uma sociedade chinesa de pesca, Pully Hong Dong, de acordo com fontes parlamentares.

"A consideração do dossiê por parte da procuradoria é uma fase tradicional da justiça. Vai ser necessário esperar pela fase de instrução para saber se o dossiê vai regressar ao Parlamento, onde pode ser enviado a uma comissão de instrução", explicou na quarta-feira o constitucionalista Abdoul Gourmo à AFP.

"Esta comissão poderá requalificar os fatos. Se se tratar de alta traição cometida pelo ex-Presidente da República, apenas o Supremo Tribunal de Justiça terá competência para o julgar", acrescentou.