Mais de 160 bombeiros combatem um incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, pelas 12h, numa zona de mato em Alijó, no distrito de Vila Real.

Segundo fonte da Proteção Civil, no local verificam-se “fortes rajadas de vento” e o combate inicial terá sido "muito musculado".

Para além dos bombeiros, foram mobilizados para o local quatro meios aéreos. A presença de vento forte a as altas temperaturas representam as maiores dificuldades no combate ao fogo.

A mesma fonte explica que os bombeiros conseguiram proteger a zona industrial de Alijó, depois de o incêndio circundar o local.

O incêndio possui ainda uma frente numa zona rochosa de mato e de difícil acesso para os meios terrestres.

Ainda no mesmo distrito, estão, de acordo com a Proteção Civil, dois incêndios ativos, designadamente, em Justos, Santa Mata de Penaguião e em Lamas, Ribeira de Pena.