A Direção-Geral de Saúde (DGS) está a analisar as propostas do PCP para a realização da Festa do Avante! nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal, e admite que podem ser recomendados “ajustes” por causa da pandemia.

Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde, disse esta quarta-feira que “há um conjunto de critérios que estão a ser avaliados” e “certamente haverá possibilidade” de dialogar com “a comissão organizadora para eventuais ajustes relativamente às propostas que foram remetidas nos diferentes documentos no sentido de perceber qual é a forma de minimização de risco”.

O responsável da DGS lembrou que “todos os eventos têm as suas particularidades” e as decisões das autoridades de saúde são tomadas “caso a caso”.

OPCP já garantiu que vai cumprir todas as restrições impostas por causa da pandemia e anunciou várias medidas para minimizar os riscos de contágio. A área disponível para a festa foi aumentada em 10 mil metros quadrados, o número de palcos reduzido e a programação de teatro e cinema será feita ao ar livre. As portas do recinto abrem mais cedo para evitar grandes aglomerações e haverá equipas permanentes de limpeza das instalações sanitárias e vários pontos do evento com gel desinfetante.

A organização do evento não prevê reduzir a lotação que se aproxima dos 100 mil visitantes. O dirigente comunista Alexandre Araújo garantiu, na apresentação do evento, esta terça-feira, que a festa comunista vai realizar-se “num espaço muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas”.

Tranquilidade e fraternidade

O jornal Avante!, na última edição, realça que a realização do evento político “implica também acrescidas exigências no integral cumprimento das medidas de proteção sanitária necessárias, para que possa ser vivida no clima de fraternidade, alegria, tranquilidade e confiança que a caracteriza como iniciativa político-cultural inigualável”.