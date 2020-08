Mourato Nunes e Artur Neves entre os 18 arguidos no caso das golas inflamáveis

Mourato Nunes e Artur Neves entre os 18 arguidos no caso das golas inflamáveis

A Procuradoria-Geral da República adiantou, esta quinta-feira, que, para além do presidente da ANEPC e do ex-secretário de Estado da Proteção Civil, há mais 16 arguidos no processo.