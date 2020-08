Levado pela maré, um menino de 10 anos sobreviveu após estar mais de uma hora no mar em Scarborough, no norte de Inglaterra, seguindo apenas conselhos que havia visto num documentário do canal televisivo BBC.

Segundo avança a imprensa brasileira, o menino, que havia desaparecido no mar na passada sexta-feira, foi encontrado por uma tripulação salva-vidas que se mostrou verdadeiramente impressionada quando se deparou com um rapaz a boiar na água, de costas, com os braços e pernas abertos.

De acordo com o tripulante, Lee Marton, o menino havia conseguido sobreviver porque seguiu as recomendações que tinha visto no documentário Saving Lives at Sea (Salvando Vidas no Mar), transmitido na BBC.

"Estamos muito impressionados com este rapaz incrível, que conseguiu manter a calma e seguir os conselhos de segurança, em circunstâncias terríveis e stressantes. Se não tivesse feito isto, o resultado poderia ter sido muito diferente", disse Lee Marton.

Antes de ser levado para uma unidade hospitalar para fazer exames médicos, o menino reencontrou a família num posto salva-vidas. Recorde-se que sexta-feira foi o dia mais quente do ano no Reino Unido.