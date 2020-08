As novas matrículas e a esquerda proibicionista

É apenas um retrato do país onde as pessoas gostam de viver de aparências e não se importam de gastar dinheiro numa nova placa só para ninguém saber há quantos anos tem o carro.

Quem anda na estrada já deve ter reparado que Portugal deve estar cheio de matrículas estrangeiras – veículos com placas sem hífen e que não indicam o ano de origem do carro. Se, num primeiro momento, pode estranhar, atendendo ao reduzido número de turistas no país, numa segunda leitura facilmente perceberá que houve uma corrida às novas matrículas – devido à alteração legislativa –, que não indicam o ano nem o país de origem do carro.

Penso que agora é legal – matrículas sem hífen –, mas pouco importa. É apenas um retrato do país onde as pessoas gostam de viver de aparências e não se importam de gastar dinheiro numa nova placa só para ninguém saber há quantos anos tem o carro. Sem querer ofender ninguém, é óbvio que esta atitude se encaixa perfeitamente na cultura portuguesa.

