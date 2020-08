Pois a estação da abundância vem com muita coisa boa, menos a vontade de estar numa cozinha entre panelas, e não é nada convidativa para comidas ricas, que nos tiram a energia para fazer o que quer que seja.

Isto significa mais tempo para si, e mais valem 15 minutinhos extras para uma máscara facial de pepino fresquinha do que a suar. Esta é uma daquelas “não receitas” absolutamente saborosa. É de estação, hidratante e rica em vitamina C, que faz bem à pele e também ao nosso sistema imunitário.

O ingrediente que quero destacar são as lentilhas.

Como a maior parte das leguminosas, as lentilhas são ricas em proteínas. Aliás são, para mim, uma das mais saborosas proteínas generosamente oferecidas pela mãe natureza.

E estão são germinadas – por isso, são melhores ainda.

Os grãos germinados, ou alimentos vivos, como são conhecidos, são considerados alimentos bioativos, ou seja, ativam a vida.

Ricos em nutrientes, os grãos germinados proporcionam muitos benefícios ao nosso organismo e podem ter um potencial mais elevado de vitaminas e minerais.

Estes alimentos são uma das poucas fontes vegetais de vitamina B12, têm propriedades antioxidantes, bem como minerais, e estimulam o aumento das nossas defesas imunitárias.

Uma curiosidade: o agrião era usado pelos romanos para evitar a calvície, pelos faraós para aumentar o vigor e, em Creta, os verdes folhosos eram considerados afrodisíacos – mais um ingrediente para a nossa saúde e disponível durante quase todo o ano.

Salada de Melão, Lentilhas Germinadas e Corações de Cânhamo

Como germinar grãos https://ionline.sapo.pt/630591



Ingredientes

Lentilhas secas

Água

Jarro

Guardanapo de algodão ou linho

MÉTODO

1. Pode usar lentilhas de supermercado regulares ou procurar lentilhas orgânicas, se preferir. Coloque a quantidade desejada de lentilhas secas num recipiente e cubra com água. Deixe de molho durante a noite.

2. Na manhã seguinte, escorra e lave as lentilhas. Coloque-as num guardanapo ou num pano e amarre.

3. Coloque na grelha do forno (desligado): elas precisam de estar em lugar seco e escuro.

4. Após um dia, as lentilhas germinadas estão prontas para comer.

Para a salada

lentilhas germinadas

corações de cânhamo

tomate cherry preto ou outro

Agrião baby leaf (pode optar por outras folhas; eu gosto do travo do picante, que contrasta com o doce dos melões)

2 ou 3 tipos de melão à escolha

Pimenta preta de moinho q.b.

Sal rosa

Azeite extravirgem

Limão ou lima

Hortelã (opcional)

Se tiver, decore com uma mão-cheia de amores-perfeitos. Afinal, amor em qualquer versão é sempre uma boa ideia.

Método

Disponha tudo num prato e tempere com azeite, limão, sal e pimenta moída no momento.

As quantidades são determinadas por si. Faça como quiser e como se sentir mais feliz: afinal, o(a) chefe é você.

NOTA: Por precaução, se não achar seguro, salteie para destruir alguma bactéria.