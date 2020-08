O Commerzbank, segundo maior banco comercial privado alemão, passou de lucros de 401 milhões para um prejuízo de 96 milhões de euros até junho deste ano.

Em causa está a criação de provisões para crédito malparado no valor de 795 milhões no primeiro semestre, contra 256 milhões um ano antes. Do total, 175 milhões dizem respeito a um único crédito.

Os efeitos da pandemia também tiveram um impacto negativo de 131 milhões no segundo trimestre, segundo os cálculos provisórios. A qualidade da carteira de empréstimos permanece elevada, devido à grande redução dos riscos nos últimos anos, e a taxa de créditos problemáticos é de apenas 0,8%, refere o banco.