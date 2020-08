A Festa do Avante está preparada para receber os habituais 100 mil visitantes. Na apresentação do evento comunista, que vai realizar-se nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal, Alexandre Araújo garantiu que a Direção-Geral da Saúde conhece “a lotação habitual da Festa do Avante”, que “se aproxima dos 100 mil”.

“Procuraremos ir conhecendo essa situação, mas ainda não colocámos nenhuma limitação global à presença na festa”, disse Alexandre Araújo, membro do comité central do PCP.

O evento do jornal oficial do PCP vai realizar-se este ano com algumas mudanças devido à pandemia. A área disponível para a festa foi aumentada em 10 mil metros quadrados, passando agora o recinto total a ter 30 hectares, o número de palcos e iniciativas reduzido e a programação de teatro e cinema será feita ao ar livre. Outra das garantias dada pelos responsáveis do PCP é que a venda de bebidas alcoólicas vai respeitar as “regras em vigor”, ou seja, só até às 20 horas, à exceção de estabelecimentos de restauração.

O dirigente comunista garantiu, na apresentação do evento, que serão respeitadas todas as regras das autoridades de saúde e realçou que a festa comunista acontece “num espaço muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas”.

Os espetáculos e os comícios terão “lugares marcados”.

A realização da Festa do Avante gerou polémica por causa da pandemia. Os partidos de direita defenderam que o evento comunista não podia ser alvo de uma exceção e não devia realizar-se. “Não abdicamos da Festa do ‘Avante!’ se estiverem reunidas as condições”, disse o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em meados de maio.