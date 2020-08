A incidência de novos casos de covid-19 em Portugal nos últimos 14 dias baixou esta semana do patamar dos 30 casos por 100 mil habitantes, o que já não acontecia desde maio. A diminuição dos casos na Grande Lisboa, que de acordo com os boletins da DGS se verificou em todos os concelhos, reflete-se de forma marcada no indicador que é usado nas comparações internacionais. Segundo a atualização diária do ECDC, Portugal registava esta terça-feira uma incidência a 14 dias de 27,2 novos casos por cada 100 mil habitantes.

Os protestos para que o país seja retirado da lista de países considerados de risco pelo Reino Unido têm aumentado, incluindo com uma campanha promovida pelo jornal da comunidade inglesa no país, o Portugal News, e este é um dos indicadores tidos em conta, assim como a mortalidade e a testagem. O número de mortes em Portugal também tem estado a baixar – esta segunda-feira registou-se ainda assim mais uma vítima mortal – e a testagem mantém-se num patamar elevado comparando com outros países europeus, inclusive com o próprio Reino Unido, fatores que deverão pesar na próxima revisão. “Apesar de os indicadores mostrarem uma melhoria nos últimos dias, não estão ainda no nível que permite ao Governo britânico relaxar medidas”, disse em julho a Embaixada Britânica, sem especificar o nível em causa.

Por exemplo, o Luxemburgo só foi retirado dos corredores turísticos do Reino Unido a 31 de julho, quando regista uma incidência a 14 dias de 205,1 casos por 100 mil habitantes, muito acima do patamar de Portugal. E a Bélgica, para onde é possível voar do Reino Unido sem quarentena, regista agora uma incidência a 14 dias de 47,9 casos por cada 100 mil habitantes.