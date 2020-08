O ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hassan, afirmou, esta terça-feira, que a explosão na zona portuária do centro de Beirute provocou, pelo menos, 50 vítimas mortais, em declarações aos orgãos de comunicação nacionais, à porta de um dos hospitais que recebeu muitos dos afetados pela explosão. O ministro revelou ainda que há registo de 2.750 pessoas feridas até ao momento.

O diretor-geral da Segurança Geral do Líbano, Abbas Ibrahim, confirmou que as explosões podem ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos na zona portuária. "Os agentes estão a realizar uma investigação e dirão qual é a natureza do incidente", acrescentou, afastando a teoria de que se possa tratar de um ataque ou bombardemento com origem em Israel.

O porto de Beirute, onde terão tido origem as explosões, foi isolado pelas forças de segurança. O incidente deixou um rastro de destruição e levou o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, a declarar um dia de luto nacional na quarta-feira.