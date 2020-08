Maria João + Maria Anadon

Na noite inaugural do Figueira Jazz Fest, que na Figueira da Foz se realiza pela primeira vez em verão de pandemia, Maria João e Maria Anadon juntam-se a Michelle Ribeiro (piano), João Farinha (teclados), Rodrigo Correia (contrabaixo), Joel Silva (bateria) e Tomás Marques (saxofone alto) para um concerto de revisitação dos standards do jazz. A entrada para o concerto, como para todos os que se seguem, a cada fim de semana, é gratuita, mas os bilhetes devem ser levantados no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz. O número de entradas está limitado a duas por pessoa.

7 de agosto, às 22h, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz

Nanã Sousa Dias

Não será apenas mais um concerto aquele em que na noite de 15 de agosto Nanã Sousa Dias se apresenta no palco do CAEda Figueira da Foz. Na noite em que celebrará os seus 40 anos de carreira, o saxofonista atua acompanhado do seu sexteto (Manuel Rocha, Óscar Graça, Nuno Oliveira, Alexandre Alves e Ruca Rebordão) mas ainda mais: a eles, juntam-se na Figueira da Foz Ricardo Toscano e Ricardo Branco (saxofone alto) e ainda um outro convidado, na guitarra, que se manterá surpresa até à noite do concerto.

15 de agosto

Mano a Mano + Rita Redshoes

Ao longo do ano passado, os internacionais Mano a Mano (projeto que junta os guitarristas de jazz André Santos e Bruno Santos) viajaram em mais de três dezenas de concertos por países como os Estados Unidos, o Uruguai, Espanha ou o Luxemburgo. Para o espetáculo agendado para 22 de agosto na Figueira da Foz, desafiaram Rita Redshoes a juntar-se a eles, mas não é tudo. Ao palco do CAE sobe ainda para os acompanhar o trio de Cordofones da Madeira, composto por Jóni Araújo, Graciano Caldeira e Bruno Ponte.

22 de agosto

Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE

O último fim de semana de Figueira Jazz Fest faz-se, ao contrário dos outros, marcados por apenas um concerto, a dois tempos. Antes que o festival termine, a 29 de agosto, com a atuação do projeto Elas e o Jazz, a Câmara Municipal da Figueira da Foz programou um concerto de penúltima noite com a Orquestra de Jazz da Escola de Artes do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, fundada com a criação daquele equipamento cultural, em 2002.



28 de agosto

Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon

Conheceram-se na escola do Hot Clube de Portugal, como alunas, depois como professoras e entre os seus percursos individuais decidiram juntar-se um dia não no que não chega a ser um projeto mas é um espetáculo a que chamaram Elas e o Jazz. O espetáculo em que Joana Machado, Mariana Norton e Marta Hugon, três cantoras (e amigas, como fazem questão de se apresentar) interpretam não só vários clássicos do jazz como visitam o universo contemporâneo dos musicais da Broadway. Acompanhadas de João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria) farão a noite que encerra o Figueira Jazz Fest.

29 de agosto