O governo e os rebeldes huthis em guerra no Iémen estão atualmente em negociações para a libertação de um número "considerável" de prisioneiros", segundo disse um responsável do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) à agência noticiosa France-Presse.

"As partes estão a falar sobre uma libertação de prisioneiros bastante considerável, mas há ainda um certo acordo que deve ser encontrado relativamente às listas e às modalidades de implementação", afirmou à AFP Franz Rauchenstein, chefe da delegação do CICV na Iémen, sem fornecer números.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com cada uma das partes para que isso aconteça. [Tenho] a esperança que isso ocorra dentro de alguns dias ou semanas. É claro que o CICV estaria pronto para implementar [o acordo] no plano logístico para apoiar todas as partes", acrescentou.

Durante as negociações sob a égide da ONU na Suécia, em 2018, os dois lados concordaram em trocar 15.000 prisioneiros e entregaram listas com os nomes.