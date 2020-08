Os legisladores britânicos pediram ao governo do Reino Unido para sancionar a líder de Hong Kong por permitir "violência policial excessiva" contra trabalhadores humanitários que tentaram ajudar os manifestantes feridos durante os protestos pró-democracia.

Um relatório sobre Hong Kong dos membros do grupo parlamentar bipartidário All Party disse que os trabalhadores de primeiros socorros, médicos e enfermeiras foram sujeitos a intimidações, ameaças, violência física e detenções durante os meses de confrontos entre a polícia e os manifestantes que começaram no ano passado na cidade semiautónoma chinesa.

"O tratamento da polícia de Hong Kong aos trabalhadores humanitários e a interferência dentro dos hospitais resultaram em manifestantes feridos que não receberam cuidados médicos necessários na altura ou [que não receberam] de todo", pode ler-se no documento.