Uma mulher de 36 anos tentou incendiar um homem de 48, na madrugada desta terça-feira, na Figueira da Foz. A suspeita tinha alegadamente uma relação com a vítima, que teve de ser transportada para o Hospital da Figueira da Foz para receber assistência hospitalar.

O alerta foi registado às 01h20. "A vítima havia sido regada com um líquido - presumivelmente gasolina - no interior do seu veículo, mas conseguiu fugir antes que a suspeita tivesse conseguido atear fogo com um isqueiro", de acordo com um comunicado da PSP enviado às redações.

Além de ter regado a vítima com gasolina, a mulher ainda destruiu dois telemóveis e vários documentos que se encontravam dentro do carro e provocou vários estragos no veículo com uma faca.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.