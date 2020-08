Um homem foi baleado, esta terça-feira, no Laranjeiro, em Almada. Segundo o Jornal de Notícias, o autor do disparo, que será o irmão da vítima, colocou-se em fuga, depois de ter chegado ao local numa viatura com outras pessoas e ter disparado. Segundo a mesma publicação, o carro terá ficado no local e a vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O caso ocorreu por volta das 12h, e o homem terá sido atingido na face. De acordo com a mesma publicação, a vítima estaria calma e consciente à chegada da equipa de socorro, porém, por ter sido baleada na cara, foi considerada como um ferido crítico.