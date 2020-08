Teresa Guilherme está de regresso ao pequeno ecrã e será a apresentadora da próxima edição do Big Brother

"O Big Brother faz anos em setembro. Que felicidade poder reviver e celebrar essa data que mudou a minha vida e a história da televisão em Portugal. Que bonito estar de volta!", disse a apresentadora, num comunicado emitido pela TVI.

Na mesma nota, a estação de Queluz realça que o regresso da apresentadora coloca "um novo foco sobre o programa que será inovador na forma, mantendo a matriz de intervenção social que está hoje na base de um conteúdo tão transversal".

A TVI realça ainda que Cláudio Ramos, apresentador da mais recente edição do Big Brother, irá começar a trabalhar no seu próximo projeto e agradece o “empenho e os resultados alcançados nos últimos meses à frente do BB2020".