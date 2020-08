O Banco Best registou um resultado líquido positivo de 1,3 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, mantendo rácios prudenciais e de solidez financeira “muito favoráveis”, com um rácio de transformação de depósitos em crédito de 16%, um rácio Core Tier 1 de 49% (valor de maio de 2020) e um rácio de crédito vencido de 0,18%.

Em comunicado, o banco lembra que o primeiro semestre ficou marcado pela declaração da pandemia COVID-19, e por um período longo de confinamento, “com inegável impacto económico global”.

“Os mercados financeiros, nos seis primeiros meses do ano, tiveram um comportamento muito diferente entre si. Até meados de fevereiro, registaram um desempenho muito positivo, logo seguido de dois meses com significativas desvalorizações em função dos receios dos efeitos da covid-19 e já na reta final do semestre, registou-se uma significativa recuperação dos principais índices bolsistas”, explica o banco.

Uma vez que o banco Best se caracteriza pela sua natureza de banco digital e também pela sua especificidade de plataforma aberta de Asset Management e Trading, “estes níveis históricos de volatilidade nos mercados financeiros afetaram o valor dos AUM’s (ativos sob gestão) dos clientes do banco que, face à redução de 1% versus final de junho de 2019, fecharam o semestre nos 2 023 milhões de euros”.

Já os depósitos atingiram a “marca histórica” de 682 milhões de euros, que representa uma variação positiva significativa de 18% face ao primeiro semestre de 2019. “Este crescimento resultou, fundamentalmente, do resgate de aplicações financeiras, mas também da entrada de recursos”, justifica o banco Best.