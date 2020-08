O juiz Ivo Rosa vai, afinal, ter férias. Só que não agora. Ainda que ao i fonte oficial do Conselho Superior da Magistratura garanta apenas que até ao momento “não houve juízes a pedir troca de férias”, existiu pelo menos um magistrado a pedir o adiamento do seu período de descanso: Ivo Rosa. E o pedido terá sido autorizado pelo órgão de disciplina dos juízes.

O magistrado que tem em mãos a instrução do caso Marquês, sabe o i, pediu para gozar as suas férias mais à frente com o objetivo de acelerar a decisão instrutória.

Mas o magistrado, que está atualmente em exclusivo com estes processos, não terá ficado por aí no seu pedido ao órgão de disciplina dos juízes: pediu um terceiro juiz para o substituir nos restantes processos do Tribunal Central de Instrução Criminal que lhe foram distribuídos e que atualmente estão nas mãos de Carlos Alexandre – naquele tribunal apenas existem dois juízes. Recorde-se que a decisão de colocar Carlos Alexandre como substituto de Ivo Rosa neste período de exclusividade no caso Marquês foi tomada pelo próprio Conselho Superior da Magistratura recentemente.

A pretensão de alocação de um terceiro juiz, sustentou Ivo Rosa ao CSM, prende-se com a necessidade de manter a sua exclusividade no caso que tem José Sócrates e Ricardo Salgado como principais arguidos e com a perturbação que, segundo o magistrado, tal situação tem criado no funcionamento do tribunal central.

