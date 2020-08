Como o mundo ficou mais pequeno

Quem diria há meio ano que este cenário seria real?

Onde quer que se vá é impossível não reparar nas pessoas mascaradas. O adereço veio para ficar e por detrás das máscaras nota-se cada vez mais tristeza ou receio. Os números até podem ser mais animadores – a ausência de mortes por covid no dia de ontem foi uma bela notícia –, mas as pessoas parecem não conseguir sair dessa nuvem de medo. Muitos continuam a trabalhar a partir de casa e há quem se tenha habituado a estar fechado no casulo, não querendo de forma alguma regressar à vida normal.

É óbvio que o mundo ficou mais pequeno. Nas relações, nos afetos, no convívio, nas viagens ou no trabalho. Há meses que não vejo alguns familiares, amigos ou colegas que têm receio da covid-19. As jantaradas ressumem-se a um grupo restrito e os programas de fim de semana também estão muito mais limitados. Quem diria há meio ano que este cenário seria real?

