1.560.267 cidadãos, que se encontravam na manhã desta segunda-feira nos distritos de Faro e Santarém, receberam a mensagem preventiva da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) acerca da situação de risco extremo de incêndios rurais e dos cuidados a ter.

Em comunicado, a Proteção Civil revela que foi acionada na manhã desta segunda-feira o sistema de aviso preventivo por SMS. A medida decorre da ativação do estado de alerta especial de nível vermelho - do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro - para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais em 2 distritos (Faro e Santarém) e da Declaração da Situação de Alerta determinada pelos Ministros da Administração Interna, da Defesa Nacional, do Ambiente e Ação Climática e pela Ministra da Agricultura.

De acordo com a mesma nota, o SMS foi enviado pelas operadoras móveis com inicio às 08h00 horas, em português e inglês.

“Risco extremo de incêndio rural. Fique atento. Proibido o uso do fogo. Em caso de duvida: 800 246 246 ou www.prociv.pt / ANEPC”, referia a mensagem, que chegou a 1. 560. 267 cidadãos.

Nas primeiras duas horas, entre as 08h00 e as 10h00 horas, foram enviadas com sucesso 90 % das mensagens. Pelas 12h00 (4 horas após o início do processo) o número de mensagens enviadas com sucesso atingiu os 97%.

“Importa esclarecer que se o telefone estiver desligado ou sem cobertura de rede a mensagem não é entregue, pelo que não é considerada nos valores percentuais anteriormente referidos”, relembra a Proteção Civil.