O grupo extremistas Estado Islâmico provocou 21 mortes e 43 feridos na prisão de Jalalabad, no sul do Afeganistão.

O ataque, que aconteceu no domingo à noite, começou com a ação de um bombista suicida que conduzia um veículo armadilhado e que destruiu a entrada do edifício abrindo passagem aos atacantes.

Logo após a explosão, assaltantes armados entraram na prisão tendo três elementos do grupo Estado Islâmico morrido no momento em que entravam no edifício, disse o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyani.

As vítimas são prisioneiros e guardas assim como alguns civis.