Um incêndio no sul da Califórnia ameaça desalojar milhares de pessoas e destruir casas a na parte este de Los Angeles.

Até ao momento, uma casa foi destruída pelas chamas e mais de 2 mil habitações foram evacuadas enquanto mais de 300 bombeiros tentam controlar o incêndio com uma extensão superior a 1.500 hectares.

Uma das causas do incêndio são as elevadas temperaturas que ultrapassam os 41 graus, no Sul da Califórnia.

As autoridades ainda não sabem quando é que será possível os moradores regressarem às suas casas.