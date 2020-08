O corpo de um homem foi resgatado de uma falésia do Miradouro da Ponta das Comidas, na Ponta de São Lourenço, na Madeira, esta segunda-feira.

De acordo com a Capitania do Porto do Funchal, citada pela agência Lusa, o alerta foi dado pelas 11h41 para o Comando da Polícia Marítima do Funchal, através da Polícia de Segurança Pública, informando da existência de um corpo na base da falésia.

O corpo foi resgatado para bordo da embarcação do Instituto de Salvamento a Náufragos e desembarcado na marina da Quinta do Lorde, no Caniçal. A operação contou com a coordenação do capitão do Porto do Funchal e comandante da Polícia Marítima, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Buscas e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC-FUNCHAL).

O caso ficou a cargo do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.