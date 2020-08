Isabel dos Santos terá enviado ao Eurobic, depois de ter sido exonerada da presidência da Sonangol, 55 faturas suspeitas de serem falsas prestações de serviços de consultoria da Matter Solutions Business, segundo avança, esta segunda-feira, o jornal Correio da Manhã.

De acordo com um acórdão do Tribunal Supremo de Angola, Isabel dos Santos a Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, terão desviado cerca de 131.148.782 dólares (110,7 milhões de euros), dinheiro que teve como destino a empresa sediada no Dubai. De acordo com o documento, citado pelo Correio da Manhã, dos 55 documentos em causa, “19 faturas foram emitidas no dia da exoneração” da empresária do conselho de administração.

O acórdão revelará ainda que “a Direção de Tecnologia de Informação da Sonangol detetou que as mesmas [19 faturas] foram criadas no sistema da Sonangol entre as 16h43 e as 17h07 do mesmo dia 15 de novembro de 2017”, ou seja, após a exoneração que ocorreu às 13h00 de dia 15. Por isso, “foram cobrados serviços à Sonangol que não se mostraram prestados, tendo, no entanto, esta procedido ao pagamento dos mesmos”, refere o documento.