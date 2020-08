O município de Moura registou, este domingo, mais dois casos de covid-19, elevando assim o número de casos para 48.

De acordo com a informação disponibilizada pela autarquia, os dois novos casos surgiram na aldeia de Póvoa de São Miguel, onde há agora 31 infetados, e em Moura, onde há agora sete pessoas com covid-19.

O primeiro óbito relacionado com este surto, um homem de 85 anos, ocorreu na sexta-feira. No Hospital de Beja, continuam três pessoas internadas.

Devido ao aumento do número de casos o município decidiu, este domingo, suspender as visitas aos lares por mais 15 dias. No total, há 48 casos ativos.