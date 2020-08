As ciclovias em Lisboa continuam a dividir opiniões, mas as faixas exclusivas para a circulação de bicicletas estão agora a ser alteradas. Onde existia ciclovia, agora já não há, e os utilizadores ficam sem saber onde podem ou não circular em segurança. O caso é específico e passa-se na Avenida Cidade de Bissau, na freguesia dos Olivais. Esta avenida fazia parte da lista de intervenções da Câmara Municipal de Lisboa e, até à semana passada, existiam duas faixas de ciclovia, uma em cada sentido, e as bicicletas circulavam ao lado e no mesmo sentido dos carros.

Na semana passada, os dois sentidos das ciclovias passaram a funcionar de um só lado da estrada, como se pode ver na fotografia. No entanto, a mudança ainda não é clara para as pessoas que circulam nestas faixas exclusivas, uma vez que as alterações não estão sinalizadas. Neste momento, a ciclovia tem apenas as marcações no alcatrão, não tendo sido ainda colocados os pinos de proteção que dividem a estrada onde circulam os automóveis e as ciclovias, nem a devida sinalética que indica que as bicicletas devem circular por ali. E os utilizadores, como também se vê na fotografia, utilizam ainda a ciclovia antiga, apesar de terem sido apagadas as marcações do alcatrão.

Estas mudanças na ciclovia da Avenida Cidade de Bissau surgem depois de o semanário SOL ter noticiado várias queixas sobre o perigo de algumas ciclovias. As queixas eram também dirigidas às ciclovias da Avenida Cidade de Luanda e da Avenida de Pádua, que funcionam nos mesmos moldes da avenida agora alterada: uma ciclovia em cada lado. No entanto, nestas avenidas não foi feita qualquer alteração, mantendo-se a circulação a acompanhar o sentido dos carros. As situações de perigo nascem também da falta de hábito e da estranheza de ter uma ciclovia naquelas avenidas. Por exemplo, os carros continuam a estacionar junto aos passeios, em cima das ciclovias.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.