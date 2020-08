Três bombeiros ficaram este domingo feridos, com queimaduras de primeiro grau num combate a um incêndio no concelho de Valongo. Os bombeiros foram transportados para o Hospital de São João, tendo sido apanhados pela mudança de ventos. Segundo as autoridades, uma viatura dos bombeiros também foi consumida pelas chamas, com perda total do veículo.

Os bombeiros combatiam um incêndio na localidade de Sobrado.