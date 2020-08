A Câmara Municipal de Moura, distrito de Beja, informou este domingo que as visitas aos lares do município vão permanecer suspensas nos próximos 15 dias. A medida foi adotada a 6 de julho, quando foram confirmados os primeiros casos de infeção por covid-19. Segundo a autarquia, a continuação da suspensão das visitas te como objetivo “salvaguardar a segurança e saúde da população mais vulnerável”.

“Após o término deste novo período de suspensão, a situação epidemiológica será reavaliada por forma a serem adotadas as medidas que se entendam mais adequadas no tocante à retoma das habituais visitas aos utentes das IPSS”, escreveu a Câmara Municipal de Moura em comunicado.

Na passada sexta-feira registou-se a primeira morte, um homem de 85 anos, por covid-19 na aldeia da Póvoa de S. Miguel, onde existe um surto com 30 casos positivos. No total, registam-se 46 casos de infeção por covid-19 no concelho de Moura – além de Póvoa de S. Miguel, existem 10 casos positivos em Amareleja e seis em Moura.