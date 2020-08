O jovem de 14 anos que desapareceu em julho, em Chaves, foi encontrado pela Polícia Judiciária (PJ) na cidade de Mountauban, sul de França, situada entre Toulouse e Bordeaux. À Lusa, a Polícia Judiciária avançou que fez “inúmeras diligências de investigação”, tendo contado com a “colaboração das autoridades policiais francesas”.

Segundo avançou a PJ, o jovem desapareceu da casa da avó no dia 19 de julho e será agora entregue aos pais que se descolaram à cidade francesa.

As autoridades avançaram também que, para já, não há indícios da prática de crime no desaparecimento do jovem de 14 anos.