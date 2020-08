A Proteção Civil italiana informou, este sábado, que nas últimas 24 horas foram registados no país 295 novos casos de covid-19. No mesmo período de tempo, cinco óbitos relacionados com a doença foram registados.

Em relação a sexta-feira, tanto o número de novos casos como o número de mortes diminuiu, já que ontem tinham sido registados 379 casos e nove óbitos. Já em relação ao número de recuperados, este sábado foi registado um novo aumento. Nas últimas 24 horas, 255 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando assim o total de recuperados para 200.229.

Atualmente, Itália tem 12.457 casos de covid-19 ativos.

Desde o início da pandemia, Itália registou 247.832 pessoas infetadas com o novo coronavírus e 35.146 mortes.