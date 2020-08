O Veículo de Conservação Catenária (VCC) no qual seguiam as duas vítimas mortais do acidente em Soure passou um sinal vermelho.

Segundo uma nota do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve acesso, o veículo terá parado na via de resguardo da estação de Soure a aguardar pela passagem do Alfa Pnedular, porém, "por razões, que neste momento estão indeterminadas e que serão aprofundadas no decurso da investigação, o VCC reinicia a sua marcha, ultrapassando o sinal que se mantinha com aspeto vermelho".

O VCC tinha "marcha estabelecida para a sua deslocação entre o Entroncamento e Mangualde" e não estava previsto que fosse realizar quaisquer trabalhos no decurso da viagem.