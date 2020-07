Um Alfa Pendular descarrilou, esta sexta-feira, na zona de Soure, em Coimbra. De acordo com o VOST (Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência) o acidente do comboio onde seguiam 280 passageiros provocou um morto, deixou 3 pessoas encarceradas e fez 50 feridos.

O alerta para o acidente foi registado às 15h30, de acordo com o CDOS de Coimbra. A circulação na Linha do Norte encontra-se interrompida nos dois sentidos devido à operação dos meios de socorro, que estão a retirar vários passageiros do comboio.

No local estão 78 operacionais, apoiados por 26 veículos.