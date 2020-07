O pastor–alemão Buddy terá sido infetado pelo seu dono, em Staten Island, Nova Iorque, nos EUA. Estava com o sistema imunitário muito debilitado, pois também tinha um linfoma, e foi eutanasiado a 11 de julho.

"Não é claro se o cancro o tornou mais suscetível a ser infetado pelo vírus, se o vírus agravou o cancro ou se foi tudo uma infeliz coincidência", explicaram à National Geographic dois veterinários que acompanharam o caso de Buddy.

O dono do cão, Robert Mahoney, acusou positivo para o coronavírus no final de março e o animal ficou doente em abril. Foi de imediato suspeito que o animal estaria infetado com covid-19, mas foi difícil encontrar um veterinário que testasse animais para doença.

A confirmação de que o animal estava infetado surgiu apenas no dia 2 de junho, fazendo de Buddy o primeiro cão com covid-19 nos EUA.

Entretanto, o estado de saúde do animal tinha piorado nos últimos dias, segundo os donos, e o cão, de 7 anos, estava já a tossir sangue antes de morrer.