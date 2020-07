Pedro Siza Vieira admitiu que o Governo poderá ter de alterar as previsões para o PIB e o défice orçamental do Orçamento Suplementar devido à queda histórica de 16,5% do PIB no seguindo trimestre desta ano. Recorde-se que, actualmente, o Governo prevê uma recessão de 6,9% e um défice de 7%.

“Obviamente estes números vão obrigar a refletir sobre as previsões do Orçamento Suplementar”, avançou o Ministro da Economia em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

O governante explica ainda que estes valores não são surpresa, acrescentando que o valor do PIB “confirma aquilo que já se sabia”, uma vez que foi registada, nos meses de “abril e maio uma queda muito acentuada da atividade económica, com uma quebra muito acentuada do consumo privado, uma quebra do investimento, mas sobretudo uma grande quebra das exportações. São estes fatores, sobretudo a queda das exportações que explicam a queda do PIB no segundo trimestre”.

No entanto, Siza Vieira admite que, com a “magnitude da queda” não será possível apoiar todas as empresas. “Quanto mais depressa conseguirmos a retoma, melhor resolveremos os problemas do país”, defende.