Um bombeiro, de 40 anos, que ficou ferido no incêndio de Castro Verde, morreu. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cuba, a onde pertencia.

"A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cuba tem o doloroso dever de comunicar o falecimento do BB3 Carlos Manuel Lopes Carvalho ferido no incêndio de Castro Verde e decretar o luto da instituição", lê-se na nota publicada no Facebook da corporação.

“Infelizmente chegou o momento que nunca desejámos. Consola-nos o facto de sabermos que o nosso homem foi um bravo lutador pela vida até ao fim", acrescentou a associação.

Recorde-se que o incêndio, que deflagrou a 13 de julho, deixou dois bombeiros feridos com gravidade, ambos foram transportados de helicóptero, um para Hospital de Santa Maria e outro, Carlos Manuel Lopes Carvalho, para Hospital de São José.